Томпсон обратился к Рахмонову: «Давай завершим этот год мощно!»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Стивен Томпсон бросил вызов Шавкату Рахмонову.

«UFC предложил, а я согласился. Шавкат, давай завершим этот год мощно! 16 декабря, не могу дождаться», – написал в соцсетях полусредневес UFC Стивен Томпсон.

В последний раз Томпсон (17-6-1) дрался в декабре-2022, когда выиграл у Кевина Холланда.

Рахмонов (17-0) в марте победил Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде.

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1 комментарий

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oka79410
ну какой рахмонов вандербою?
будет тотальное доминирование
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