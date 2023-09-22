Томпсон обратился к Рахмонову: «Давай завершим этот год мощно!»
Стивен Томпсон бросил вызов Шавкату Рахмонову.
«UFC предложил, а я согласился. Шавкат, давай завершим этот год мощно! 16 декабря, не могу дождаться», – написал в соцсетях полусредневес UFC Стивен Томпсон.
В последний раз Томпсон (17-6-1) дрался в декабре-2022, когда выиграл у Кевина Холланда.
Рахмонов (17-0) в марте победил Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде.
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