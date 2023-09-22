Томпсон обратился к Рахмонову: «Давай завершим этот год мощно!»

Стивен Томпсон бросил вызов Шавкату Рахмонову.

«UFC предложил, а я согласился. Шавкат, давай завершим этот год мощно! 16 декабря, не могу дождаться», – написал в соцсетях полусредневес UFC Стивен Томпсон.

В последний раз Томпсон (17-6-1) дрался в декабре-2022, когда выиграл у .

(17-0) в марте победил удушающим приемом в третьем раунде.

Томпсон заявил, что UFC не заплатил ему за сорванный бой с Перейрой: «Верю, что со мной поступят правильно»

Рахмонов бросил вызов Гастелуму: «Готов подраться на UFC 295?»