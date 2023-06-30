Дамир Исмагулов: «Царукян не победит Махачева. Ислам слишком хорош»
Дамир Исмагулов считает, что Арман Царукян не сможет победить Ислама Махачева.
«Он мог бы дать очень хороший бой Исламу, но вопрос в том, выиграет он его или нет. Мое мнение – нет. Ислам слишком хорош.
Будь это ударка, борьба. Но их бой был бы интересным, хотя я и не уверен, что Арман сможет победить», – сказал боец UFC Дамир Исмагулов.
Арман Царукян: «Я единственный боец дивизиона, способный победить Ислама Махачева»
Большое интервью с Арманом Царукяном: работал на стройке, чуть не стал хоккеистом и хочет купить дом в США
5 комментариев