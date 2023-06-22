Кард UFC on ABC 5 Эммет — Топурия, Раджабов – Ребецки, Жумагулов – Ван: кто дерется 24 июня, весь список бойцов
В субботу 24 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 5. Бойцовский вечер будет проведен на арене «VyStar Veterans Memorial Arena» в Джексонвилле, штат Флорида, США. В главном событии состоится поединок в полулегком весе между Джошем Эмметом и Илией Топурией.
Кард UFC on ABC 5:
- Джош Эммет vs Илия Топурия
- Аманда Рибас vs Мэйси Барбер
- Остен Лэйн vs Джастин Тафа
- Дэвид Онама vs Габриэль Сантос
- Брендан Аллен vs Бруно Силва
- Нил Мэгни vs Филип Роу
- Рэнди Браун vs Веллингтон Турман
- Матеуш Ребецки vs Лоик Раджабов
- Табата Риччи vs Джиллиан Робертсон
- Жалгас Жумагулов vs Джошуа Ван
- Тревор Пик vs Чепе Марискал
- Джамалл Эммерс vs Джек Дженкинс
- Татсуро Таира vs Клейдсон Родигес
- Коди Брандэйдж vs Седрик Думас
Где смотреть UFC on ABC 5, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы в 18:30 по мск
- начало основного карда в 22:00 по мск
Комментарии