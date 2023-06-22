В субботу 24 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 5. Бойцовский вечер будет проведен на арене «VyStar Veterans Memorial Arena» в Джексонвилле, штат Флорида, США. В главном событии состоится поединок в полулегком весе между Джошем Эмметом и Илией Топурией.

Кард UFC on ABC 5:

Джош Эммет vs Илия Топурия

Аманда Рибас vs Мэйси Барбер

Остен Лэйн vs Джастин Тафа

Дэвид Онама vs Габриэль Сантос

Брендан Аллен vs Бруно Силва

Нил Мэгни vs Филип Роу

Рэнди Браун vs Веллингтон Турман

Матеуш Ребецки vs Лоик Раджабов

Табата Риччи vs Джиллиан Робертсон

Жалгас Жумагулов vs Джошуа Ван

Тревор Пик vs Чепе Марискал

Джамалл Эммерс vs Джек Дженкинс

Татсуро Таира vs Клейдсон Родигес

Коди Брандэйдж vs Седрик Думас

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