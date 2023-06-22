Кард UFC on ABC 5 Эммет — Топурия, Раджабов – Ребецки, Жумагулов – Ван: кто дерется 24 июня, весь список бойцов

Теги UFC Джош Эмметт Нил Мэгни Жалгас Жумагулов UFC Fight Night Илия Топурия UFC on ABC Бокс/MMA/UFC

В субботу 24 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 5. Бойцовский вечер будет проведен на арене «VyStar Veterans Memorial Arena» в Джексонвилле, штат Флорида, США. В главном событии состоится поединок в полулегком весе между Джошем Эмметом и Илией Топурией.

 

Кард UFC on ABC 5:

  • Джош Эммет vs Илия Топурия
  • Аманда Рибас vs Мэйси Барбер
  • Остен Лэйн vs Джастин Тафа
  • Дэвид Онама vs Габриэль Сантос
  • Брендан Аллен vs Бруно Силва
  • Нил Мэгни vs Филип Роу
  • Рэнди Браун vs Веллингтон Турман
  • Матеуш Ребецки vs Лоик Раджабов
  • Табата Риччи vs Джиллиан Робертсон
  • Жалгас Жумагулов vs Джошуа Ван
  • Тревор Пик vs Чепе Марискал
  • Джамалл Эммерс vs Джек Дженкинс
  • Татсуро Таира vs Клейдсон Родигес
  • Коди Брандэйдж vs Седрик Думас

Где смотреть UFC on ABC 5, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы в 18:30 по мск
  • начало основного карда в 22:00 по мск

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