Ночью 4 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 46, который будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В основном карде состоится бой в полусреднем весе между Абубакаром Нурмагомедовым и Элизеу Залески.

Абубакар Нурмагомедов — российский боец смешанного стиля (полусредний вес). С 2011 года является профессиональным бойцом ММА, на сегодняшний день в его активе 17 побед, 3 проигрыша и 1 ничья. Свой предыдущий бой он провел 22 октября 2022 года, его противником был Гаджи Омаргаджиев. В этом поединке абубакар Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей.

Элизеу Залески — бразильский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе. В течение 13 лет спортсмен выходит в октагон как профессиональный боец, за это время на его счету 23 победы и 7 поражений. Его крайняя схватка состоялась 30 октября 2021 года против Бенуа Сен-Дени. Этот бой Элизеу Залески выиграл единогласным решением судей.

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