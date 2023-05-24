Где смотреть бой Абубакар Нурмагомедов — Элизеу Залески на UFC on ESPN 46: во сколько прямая трансляция 4 июня

Теги UFC Абубакар Нурмагомедов UFC on ESPN UFC Apex UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

Ночью 4 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 46, который будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В основном карде состоится бой в полусреднем весе между Абубакаром Нурмагомедовым и Элизеу Залески.

Абубакар Нурмагомедов — российский боец смешанного стиля (полусредний вес). С 2011 года является профессиональным бойцом ММА, на сегодняшний день в его активе 17 побед, 3 проигрыша и 1 ничья. Свой предыдущий бой он провел 22 октября 2022 года, его противником был Гаджи Омаргаджиев. В этом поединке абубакар Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей.

Элизеу Залески — бразильский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе. В течение 13 лет спортсмен выходит в октагон как профессиональный боец, за это время на его счету 23 победы и 7 поражений. Его крайняя схватка состоялась 30 октября 2021 года против Бенуа Сен-Дени. Этот бой Элизеу Залески выиграл единогласным решением судей.

Где смотреть бой Нурмагомедов – Залески, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • начало основного карда в 04:00 по мск

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