Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд подерутся 29 июля в Лас-Вегасе (ESPN)

Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд договорились о дате боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Поединок состоится 29 июля в Лас-Вегасе. На кону титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

Сообщается, что в контракте есть пункт о незамедлительном реванше, который можно активировать в течение 30 дней после боя.

Теренс Кроуфорд – непобежденный абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе.

Эррол Спенс – действующий чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе, не имеющий поражений на профессиональном ринге.

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