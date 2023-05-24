Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд подерутся 29 июля в Лас-Вегасе (ESPN)
Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд договорились о дате боя за звание абсолютного чемпиона мира.
Поединок состоится 29 июля в Лас-Вегасе. На кону титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе.
Сообщается, что в контракте есть пункт о незамедлительном реванше, который можно активировать в течение 30 дней после боя.
Теренс Кроуфорд – непобежденный абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе.
Эррол Спенс – действующий чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе, не имеющий поражений на профессиональном ринге.
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