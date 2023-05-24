Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд подерутся 29 июля в Лас-Вегасе (ESPN)

Теги Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд договорились о дате боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Поединок состоится 29 июля в Лас-Вегасе. На кону титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

Сообщается, что в контракте есть пункт о незамедлительном реванше, который можно активировать в течение 30 дней после боя.

Теренс Кроуфорд – непобежденный абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе.

Эррол Спенс – действующий чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе, не имеющий поражений на профессиональном ринге.

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4 комментария

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artem21
Если правда, то очень громкий бой намечается. Усика и Фьюри, возможно, не дождаться уже. И Бивола с Бетербиевым. А тут, по ожиданиям, бой года намечается.
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+5
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scanner c
да ладно ? вот было бы круто
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+4
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LaffyTaffy
Вот это пушка, если правда
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as009595@icloud.com
Наконец то
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