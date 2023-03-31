Рустам Хабилов сообщил об отмене боя на Bellator 293. Россиянин не дерется 3,5 года

Полусредневес Bellator Рустам Хабилов не выступит на турнире Bellator 293, который состоится в ночь на 1 апреля в Калифорнии.

Хабилов должен был дебютировать в промоушене, подравшись с Джалилом Уиллисом.

«Всем Салам Алейкум. Начну с того, что если Всевышний не пожелает то как бы я не старался, этому не быть.

К сожалению, в очередной раз, по стечению обстоятельств мой бой пришлось отменить уже на самой финишной прямой. И снова по причине бюрократических неполадок.

Приехав в страну, я подал на рабочее разрешение, чтобы легально иметь право выступать, но, к сожалению, выйдя за все рамки нормативных ожиданий, я так его и не получил, и бой пришлось отменить.

Приношу извинения всем тем, кто ждал этого боя, болел и переживал. В ближайшее время мы обсудим с командой дальнейшие планы, и буду держать вас в курсе. Спасибо всем за поддержку и понимание», – написал Хабилов в соцсетях.

Рустам Хабилов 31 марта подерется на Bellator 293. Это первый бой россиянина за 3,5 года