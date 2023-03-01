Нурулло Алиев рассказал, что его обокрали в Лас-Вегасе: «Украли все сумки, все одежды»

Теги UFC легкий вес (MMA) Нурулло Алиев Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC из Таджикистана Нурулло Алиев рассказал об инциденте в США после боя на UFC Vegas 70.

Алиев дебютировал в промоушене, победив Рафаэля Алвеса единогласным решением судей.

«Слава богу, дали мне сумку. Потому что два дня назад меня обокрали: из машины украли все сумки, все одежды. Щас бы я так остался и с этой сумкой», – сказал Алиев.

Нурулло Алиев бросил вызов Пимблетту: «UFC, Дана Уайт, Шон Шелби, погнали!»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vincent Grim
Харитонов снова на сумку раскошелился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Терзи
Это всё фанаты Пэдди Пимблетта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Всё что нажито непосильным трудом...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Сколько ошибок….
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий