Нурулло Алиев рассказал, что его обокрали в Лас-Вегасе: «Украли все сумки, все одежды»

Легковес UFC из Таджикистана Нурулло Алиев рассказал об инциденте в США после боя на UFC Vegas 70.

Алиев дебютировал в промоушене, победив Рафаэля Алвеса единогласным решением судей.

«Слава богу, дали мне сумку. Потому что два дня назад меня обокрали: из машины украли все сумки, все одежды. Щас бы я так остался и с этой сумкой», – сказал Алиев.

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