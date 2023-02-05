Эблин решением судей победил Токова на Bellator 290

Теги MMA Bellator Анатолий Токов Bellator 290 Джонни Эблин Бокс/MMA/UFC

В соглавном бое Bellator 290 встретились чемпион среднего веса Джонни Эблин и Анатолий Токов.

Победу единогласным решением судей одержал Эблин – 50-45, 49-46, 49-46.

Для Токова это первое поражение в Bellator. Он дебютировал в промоушене в 2017 году и выиграл семь боев подряд.

Эблин перешел в Bellator в 2019 году, провел девять боев и ни разу не проиграл. Бой против Токова – первая защита пояса.

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10 комментариев

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Максим Пузиков
Ответ Тяжелый труд
Возможно, а может и про Пузикова.
Так ты определись уже вафля
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Lawyer01
В плане выносливости и борьбы там пропасть. Есть над чем работать Токову. Без шансов, в одну калитку.
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Тяжелый труд
Ответ Максим Пузиков
Ты про себя?
Возможно, а может и про Пузикова.
0
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Максим Пузиков
Ответ Тяжелый труд
Мешковский....
Ты про себя?
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Максим Пузиков
Толик пахарь, вернётся ещё.
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неВолкЛарсен
В одну калитку просто.Казалось во втором напопадал здорово по американцу,но зевнул локоть плюс по кардио просел .Американец молорик,швырял три последних раунда Толю по всему октагону
+5
0
+5
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Прогноз Черданцева
Да уж, Токов смазал свой путь и настрой Феде. так проиграть, вообще без шансов можно сказать((
+3
-1
+2
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artem klishin
Эблен бросал Такова, как тряпичную куклу. в пятом раунде последний даже не попытался активизироваться как-то, чтоб бой забрать нокаутом. в итоге опять упал, еще и суплексом брошен был под конец
+5
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+5
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Саламбек Алаев
Жаль, Эблен был лучше(
+2
0
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Тяжелый труд
Мешковский....
+2
-1
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