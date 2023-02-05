Эблин решением судей победил Токова на Bellator 290

В соглавном бое Bellator 290 встретились чемпион среднего веса Джонни Эблин и .

Победу единогласным решением судей одержал Эблин – 50-45, 49-46, 49-46.

Для Токова это первое поражение в Bellator. Он дебютировал в промоушене в 2017 году и выиграл семь боев подряд.

Эблин перешел в Bellator в 2019 году, провел девять боев и ни разу не проиграл. Бой против Токова – первая защита пояса.

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