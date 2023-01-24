Когда бой Махачев — Волкановски на UFC 284: дата следующего боя Ислама Махачева, где пройдет, подробности боя за титул в легком весе

12 февраля в австралийском городе Перте пройдет UFC 284, который возглавит чемпионский бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Идея данного поединка зародилась еще до боя Махачева против Чарльза Оливейры, которого россиянин досрочно победил в рамках UFC 280. Сперва в медиа шли обсуждения возможных вариантов развития карьеры Ислама в случае победы над Оливейрой. Позже сам Махачев говорил об этом, но основную роль в организации сыграл выход Алекса в октагон после 280-го номерного турнира. В тот вечер Волкановски и Махачев провели дуэль взглядов, на что фанаты единоборств отреагировали достаточно восторженно.

Спустя пару недель вышла громкая новость, что бойцы все же проведут поединок, однако не объединительный — просто защита титула Ислама.

Алекс в своем последнем поединке, прошедшем в июле 2022 года на UFC 276, единогласным решением судей одержал победу над американцем Максом Холлоуэем. На счету Волкановски 25 побед и одно поражение. В активе Махачева 23 победы и одно поражение.

Когда бой Махачев – Волкановски UFC 284