Когда бой Махачев — Волкановски на UFC 284: дата следующего боя Ислама Махачева, где пройдет, подробности боя за титул в легком весе
12 февраля в австралийском городе Перте пройдет UFC 284, который возглавит чемпионский бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
Идея данного поединка зародилась еще до боя Махачева против Чарльза Оливейры, которого россиянин досрочно победил в рамках UFC 280. Сперва в медиа шли обсуждения возможных вариантов развития карьеры Ислама в случае победы над Оливейрой. Позже сам Махачев говорил об этом, но основную роль в организации сыграл выход Алекса в октагон после 280-го номерного турнира. В тот вечер Волкановски и Махачев провели дуэль взглядов, на что фанаты единоборств отреагировали достаточно восторженно.
Спустя пару недель вышла громкая новость, что бойцы все же проведут поединок, однако не объединительный — просто защита титула Ислама.
Алекс в своем последнем поединке, прошедшем в июле 2022 года на UFC 276, единогласным решением судей одержал победу над американцем Максом Холлоуэем. На счету Волкановски 25 побед и одно поражение. В активе Махачева 23 победы и одно поражение.
Когда бой Махачев – Волкановски UFC 284
- 12 февраля (мск)
- Перте (Австралия)
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
- прелимы в 04:00 по мск
- начало основного карда в 06:00 по мск
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