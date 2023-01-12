Шакур Стивенсон 8 апреля проведет бой с японцем Шуичиро Йошино (ESPN)

Теги легкий вес бокс Шакур Стивенсон Бокс/MMA/UFC

Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон.

По информации инсайдера Майка Коппинджера, 8 апреля американец подерется с непобежденным японцем Шуичиро Йошино.

«Источники сообщили ESPN, что Шакур Стивенсон и японец Шуичиро Йошино завершают сделку по бою 8-го апреля на ESPN, который, как ожидается, определит нового обязательного претендента на титул WBC в легком весе», – написал Коппинджер.

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