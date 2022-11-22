Бывший чемпион в легком весе заявил, что языковое разнообразие в Дагестане помогло ему выучить английский язык.

«Я рос в Дагестане, в деревне. До того, как мы перебрались в Махачкалу было нелегко, но не из-за тяжелой жизни, а из-за языкового барьера.

В Дагестане мы говорим на 36-37 языках, и никто не понимает друг друга. Поэтому мы говорим по-русски, а в деревне – по-дагестански.

Некоторые удивляются тому, как я говорю по-английски, но они не понимают, что для меня это не второй язык, а третий», – сказал Нурмагомедов-старший.

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