Дэйна Уайт – о полуголом Уокере на улице после UFC 279: «Не знаю, что там произошло. Это сурово»

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на случай после турнира UFC 279.

Тренер Джонни Уокера Джон Кавана в соцсетях заявил, что его и бойца выставили за пределы арены «T-Mobile» сразу после поединка против . По версии тренера, его подопечному не дали принять душ и переодеться.

«Я не знаю, что там произошло. Мне только что рассказали об этом, перед интервью. Я думаю, что все это началось еще со времен COVID.

Они еще тогда начали выводить парней за пределы арены сразу после боя. Я не знаю, что произошло и что случилось.

Я имею в виду, что Джонни Уокера не могли выбросить на улицу, не дав обуться. Я в этом уверен. Джонни был на улице с обувью в руках? Это сурово», – сказал Уайт.

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