Федор Емельяненко про Махачева: «Надеюсь, что Ислам на долгое время останется чемпионом, но это такой вес, в котором конкуренты есть всегда»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко прокомментировал победу в бою с Чарльзом Оливейрой за титул в легком весе.

— Надеюсь, что Ислам на долгое время останется чемпионом, но это такой вес, в котором конкуренты есть всегда.

Слава Богу, что Махачев победил быстро и без особых напрягов Чарльза Оливейру, но нужно быть аккуратным, понимать, что тебе постоянно дышат в спину и случиться может что угодно. Дивизион динамичный и опасный.

— Справедливо ли называть Махачева преемником Нурмагомедова, «Хабибом № 2»?

— Не задавался этим вопросом. Схожесть по школе, в какой-то степени, как и меня можно сравнивать с моими ребятами. А так, я никогда не провожу аналогии.

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