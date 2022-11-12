Дэйна Уайт про бой Махачев – Волкановски: «Мы все еще работаем над его организацией»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бой и находится в разработке.

«Если вы взглянете на все достижения Волкановски, увидите то, как он опровергал все прогнозы относительно его.

И если такой парень приходит ко мне и говорит, что хочет драться, то как я могу отказать ему?

Он полон решимости, но на данный момент мы все еще работаем над организацией этого поединка», – сказал Уайт.

Бой Махачева и Волкановски запланирован 11 февраля на UFC 284 в Перте (Австралия).

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