Бенеил Дариуш: «Титульный бой? Если нужно будет выиграть еще 10 боев для титула, я выиграю»

Американский легковес UFC Бенеил Дариуш прокомментировал победу над Матеушом Гамротом единогласным решением судей.

«Я полагался на свои навыки джиу-джитсу и думаю, что это сработало. Что дальше? Сложный вопрос.

Я сделаю все, что от меня зависит. Поставьте против меня любого бойца, я буду драться!

Титульный бой? Я не попрошайка. Я сделал все, что должен был сделать.

Моя корона придет ко мне от Спасителя. Если нужно будет выиграть еще 10 боев для титула, я выиграю», – сказал Дариуш.

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