Стерлинг и Диллашоу провели финальную битву взглядов

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялась символическая церемония взвешивания, после которой бойцы провели финальные битвы взглядов перед боями.

На сцену в том числе вышли чемпион UFC в легчайшем весе и бывший чемпион , которые подерутся за титул в 61 кг в главном карде 280.

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