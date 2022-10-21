Стерлинг и Диллашоу провели финальную битву взглядов

Теги легчайший вес UFC Ти Джей Диллашоу Алджамейн Стерлинг UFC 280 Бокс/MMA/UFC

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялась символическая церемония взвешивания, после которой бойцы провели финальные битвы взглядов перед боями.

На сцену в том числе вышли чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и бывший чемпион Ти Джей Диллашоу, которые подерутся за титул в 61 кг в главном карде UFC 280.

Ян – о трилогии со Стерлингом: «Я выиграл два боя и намерен забрать пояс»

Стерлинг – об алкоголе: «Я не напиваюсь, но пью после хорошего спарринга»

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