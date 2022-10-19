Стерлинг – об алкоголе: «Я не напиваюсь, но пью после хорошего спарринга»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что употребляет спиртное во время тренировочного лагеря.
«Я действительно пью во время тренировочного сбора, и люди спрашивают меня: «Когда ты остановишься?».
Даже бойцы, меня все время спрашивают, но я пью на протяжении всего тренировочного сбора. Я не напиваюсь, но выпиваю один или два после хорошего тяжелого дня спарринга», – сказал Стерлинг.
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