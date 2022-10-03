UFC 280 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 22 октября

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет UFC 280, в главном бое вечера которого пройдет бой между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым. Бойцы определят нового чемпиона легкого веса в дивизионе.
Также в со-главном бою Алджамейн Стеринг проведет вторую защиту титула против экс-чемпа Ти Джея Диллашоу. А разогреют главные поединки Петр Ян и Шон О’Мэлли.
Смотреть все бои ЮФС 280 в прямом эфире и повтор в записи можно:
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ основной кард
- в букмекерской конторе Винлайн
- по подписке Fight Pass
- запись турнира будет доступна 23 октября
- основной кард начнется в 21:00 по Мск