UFC 280 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 22 октября

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет UFC 280, в главном бое вечера которого пройдет бой между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым. Бойцы определят нового чемпиона легкого веса в дивизионе.

Также в со-главном бою Алджамейн Стеринг проведет вторую защиту титула против экс-чемпа Ти Джея Диллашоу. А разогреют главные поединки Петр Ян и Шон О’Мэлли.

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