Емельяненко – о похожем на Дацика спарринг-партнере: «Мой менеджер Никита Бурчак. Такой же толстый и жирный»

Российский ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко рассказал, что его менеджер Никита Бурчак помогает готовиться к поединку против .

«С кем можно было бы готовиться к Дацику? Никита Бурчак. Такой же толстый, жирный. Завтра мы с ним будем спарринговать.

Но сейчас он похудел. Обратите внимание на его футболку — что красуется на его груди. Это гамбургер. Пищеблок», – сказал Емельяненко.

Емельяненко раскритиковал жену Дацика: «Нельзя настолько неуважительно относиться к кормильцу семьи, своему мужу»

Дацик ответил Емельяненко: «Где была твоя жена, когда ты бухал и валялся в собственной моче и блевоте?»