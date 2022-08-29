Емельяненко – о похожем на Дацика спарринг-партнере: «Мой менеджер Никита Бурчак. Такой же толстый и жирный»

Теги Александр Емельяненко Вячеслав Дацик бокс Емельяненко - Дацик Бокс/MMA/UFC

Российский ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко рассказал, что его менеджер Никита Бурчак помогает готовиться к поединку против Вячеслава Дацика.

«С кем можно было бы готовиться к Дацику? Никита Бурчак. Такой же толстый, жирный. Завтра мы с ним будем спарринговать.

Но сейчас он похудел. Обратите внимание на его футболку — что красуется на его груди. Это гамбургер. Пищеблок», – сказал Емельяненко.

Емельяненко раскритиковал жену Дацика: «Нельзя настолько неуважительно относиться к кормильцу семьи, своему мужу»

Дацик ответил Емельяненко: «Где была твоя жена, когда ты бухал и валялся в собственной моче и блевоте?»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные