Где смотреть RCC 12 Шлеменко — Илич: во сколько прямая трансляция 26 августа

Вечером 26 августа на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге, Россия состоится турнир российской лиги RCC 12. В титульном бою пройдет схватка в среднем весе Александр Шлеменко – Александр Илич.

Александр Шлеменко — российский боец без правил (средний вес). С 2004 года является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 62 победы и 13 проигрышей, а один из боев был не засчитан. Ранее Александр являлся чемпионом Bellator в среднем весе. Предыдущий бой спортсмена состоялся 17 октября прошлого года в схватке с Артуром Гусейновым. В этом бою Шлеменко одержал победу единогласным решением судей.

Александр Илич — сербский боец без правил, выступающий в среднем весе. Свою карьеру профессионального бойца начал в 2014 году, а на сегодняшний день в его активе 13 побед и 5 поражений. Крайний бой был проведен 23 июля этого года против Карлоса Велома. В этой схватке Илич потерпел поражение.

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