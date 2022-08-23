Где смотреть RCC 12 Шлеменко — Илич: во сколько прямая трансляция 26 августа

Теги Александр Шлеменко RCC Бокс/MMA/UFC

Вечером 26 августа на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге, Россия состоится турнир российской лиги RCC 12. В титульном бою пройдет схватка в среднем весе Александр Шлеменко – Александр Илич.

Александр Шлеменко — российский боец без правил (средний вес). С 2004 года является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 62 победы и 13 проигрышей, а один из боев был не засчитан. Ранее Александр являлся чемпионом Bellator в среднем весе. Предыдущий бой спортсмена состоялся 17 октября прошлого года в схватке с Артуром Гусейновым. В этом бою Шлеменко одержал победу единогласным решением судей.

Александр Илич — сербский боец без правил, выступающий в среднем весе. Свою карьеру профессионального бойца начал в 2014 году, а на сегодняшний день в его активе 13 побед и 5 поражений. Крайний бой был проведен 23 июля этого года против Карлоса Велома. В этой схватке Илич потерпел поражение.

Где смотреть RCC 12, во сколько начало прямой трансляции

  • прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
  • платформы WINK
  • Yandex Sport
  • Kinopoisk
  • начало турнира в 16:30 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные