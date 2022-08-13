Bellator 284: Ямаучи нокаутировал Грейси, бой Молдавского признан несостоявшимся

В Сью-Фолс (Южная Дакота) завершился турнир Bellator 284, в главном событии которого прошел бой в полусреднем весе между Гоити Ямаучи (28-5) и (11-4). Поединок закончился победой японца нокаутом во втором раунде.

В со-главном поединке вечера встретились тяжеловесы (12-2, 1 N/C) и Стив Моури (11-0, 1 N/C). Бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны россиянина.

Другие бои главного карда:

Илима-Лей Макфарлейн (12-2) победила Бруну Эллен (7-4) единогласным решением судей;

Гокхан Сарикам (6-1) победил Саида Соуму (8-4) раздельным решением судей;

Аарон Джеффри (15-3) нокаутировал Остина Вандерфорда (10-2) в первом раунде.

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