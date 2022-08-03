Кард UFC on ESPN 40 Сантос — Хилл – кто дерется 7 августа, весь список участников

Ночью 7 августа на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 40. В главном событии пройдет бой в полутяжелом весе между Тиаго Сантосом и Джамалом Хиллом.

Кард UFC on ESPN 40:

Тиаго Сантос — Джамал Хилл

Висенте Люке — Джефф Нил

Мохаммед Усман — Зак Пауга

Броган Уокер — Джулианна Миллер

Аугусто Сакаи — Сергей Спивак

Михал Олексийчук — Сэм Алви

Ариани Липски — Присцила Качоэйра

Брайан Баттл — Такаши Сато

Терренс Маккинни — Эрик Гонсалес

Джейсон Уитт — Джош Куинлан

Кори Маккенна — Миранда Грейнджер

Мара Буэно Силва — Стефани Эггер

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