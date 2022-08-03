Кард UFC on ESPN 40 Сантос — Хилл – кто дерется 7 августа, весь список участников

Теги UFC Тиаго Сантос Висенте Луке Сергей Спивак UFC on ESPN Бокс/MMA/UFC

Ночью 7 августа на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 40. В главном событии пройдет бой в полутяжелом весе между Тиаго Сантосом и Джамалом Хиллом.

Кард UFC on ESPN 40:

  • Тиаго Сантос — Джамал Хилл
  • Висенте Люке — Джефф Нил
  • Мохаммед Усман — Зак Пауга
  • Броган Уокер — Джулианна Миллер
  • Аугусто Сакаи — Сергей Спивак
  • Михал Олексийчук — Сэм Алви
  • Ариани Липски — Присцила Качоэйра
  • Брайан Баттл — Такаши Сато
  • Терренс Маккинни — Эрик Гонсалес
  • Джейсон Уитт — Джош Куинлан
  • Кори Маккенна — Миранда Грейнджер
  • Мара Буэно Силва — Стефани Эггер

Где смотреть UFC on ESPN 40, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 02:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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