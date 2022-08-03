Кард UFC on ESPN 40 Сантос — Хилл – кто дерется 7 августа, весь список участников

Ночью 7 августа на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 40. В главном событии пройдет бой в полутяжелом весе между Тиаго Сантосом и Джамалом Хиллом.
Кард UFC on ESPN 40:
- Тиаго Сантос — Джамал Хилл
- Висенте Люке — Джефф Нил
- Мохаммед Усман — Зак Пауга
- Броган Уокер — Джулианна Миллер
- Аугусто Сакаи — Сергей Спивак
- Михал Олексийчук — Сэм Алви
- Ариани Липски — Присцила Качоэйра
- Брайан Баттл — Такаши Сато
- Терренс Маккинни — Эрик Гонсалес
- Джейсон Уитт — Джош Куинлан
- Кори Маккенна — Миранда Грейнджер
- Мара Буэно Силва — Стефани Эггер
Где смотреть UFC on ESPN 40, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 02:00 по мск
- начало основного карда в 05:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)