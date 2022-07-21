Зубайра Тухугов 22 октября подерется с Лукасом Алмейдой на UFC 280

Стал известен следующий соперник российского полулегковеса Зубайры Тухугова.
Им станет Лукас Алмейда. Бой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, главным событием которого станет бой за вакантный титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
У Тухугова был запланирован бой 7 августа с Нейтом Ландвердом на UFC Vegas 59, но поединок был отменен из-за проблем россиянина с получением американской визы.
Бой Тухугова в UFC отменен из-за проблем Зубайры с американской визой
Бой Бенеила Дариуша и Матеуша Гамрота добавлен в кард UFC 280