Зубайра Тухугов 22 октября подерется с Лукасом Алмейдой на UFC 280

Стал известен следующий соперник российского полулегковеса .

Им станет Лукас Алмейда. Бой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, главным событием которого станет бой за вакантный титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

У Тухугова был запланирован бой 7 августа с Нейтом Ландвердом на UFC Vegas 59, но поединок был отменен из-за проблем россиянина с получением американской визы.

Бой Тухугова в UFC отменен из-за проблем Зубайры с американской визой

Бой Бенеила Дариуша и Матеуша Гамрота добавлен в кард UFC 280