«Раздает деньги, которые украл у бойцов». Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов

Президент UFC Дэйна Уайт подарил блогеру Кайлу Форгерду на день рождения 250 тысяч долларов наличными.

Бывшие и действующие бойцы UFC остались недовольны поступком главы промоушена. Чемпион в легчайшем весе напомнил Уайту день своего рождения и заявил, что находится в предвкушении подарка.

«Он раздает деньги, которые украл у бойцов», – написал .

«Одна из самых больших побед, достигнутых UFC, заключается в том, чтобы убедить огромное количество фанатов в том, что люди, которые играют центральную роль в самом проекте — бойцы — каким-то образом несут наименьшую ответственность за успех продукта», – добавил Люк Томас.

Дэйна Уайт обратился к бойцам UFC: «Если вы не Конор – заткнитесь! Они говорят о денежных боях, но они сами не денежный бой!»

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