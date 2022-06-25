Денис Гольцов вышел в полуфинал гран-при PFL, победив Мориса Грина

Российский боец вышел в полуфинал гран-при тяжеловесов PFL.

В плей-офф Гольцов вышел благодаря победе над американцем Морисом Грином единогласным решением судей.

В полуфинал PFL также вышли Анте Делия, Хенан Феррейра и Бруно Каппелозза.

Определились и полуфиналисты гран-при в полулегком весе. Ими стали Крис Уэйд, Риоджи Куда, Бабба Дженкинс и Брендан Лоунейн.

Бой в легком весе между и Стивеном Реем закончился поражением бывшего чемпиона UFC болевым приемом на корпус.