Денис Гольцов вышел в полуфинал гран-при PFL, победив Мориса Грина

Российский боец Денис Гольцов вышел в полуфинал гран-при тяжеловесов PFL.
В плей-офф Гольцов вышел благодаря победе над американцем Морисом Грином единогласным решением судей.
В полуфинал PFL также вышли Анте Делия, Хенан Феррейра и Бруно Каппелозза.
Определились и полуфиналисты гран-при в полулегком весе. Ими стали Крис Уэйд, Риоджи Куда, Бабба Дженкинс и Брендан Лоунейн.
Бой в легком весе между Энтони Петтисом и Стивеном Реем закончился поражением бывшего чемпиона UFC болевым приемом на корпус.