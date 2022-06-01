Кард UFC Fight Night 207 Волков — Розенстрайк: участники, кто дерется 5 июня, весь список бойцов

В ночь с 4 на 5 июня по Мск пройдет 207 турнир UFC Fight Night в США, Лас-Вегасе (штат Невада, США), где главном событии вечера сойдутся топовые тяжеловесы промоушена, российский боец Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк, который родом из Суринама.

В соглавном бою турнира встретятся россиянин Мовсар Евлоев и американец Дэн Иге.

Основной кард UFC Fight Night 207:

Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк

Дэн Иге — Мовсар Евлоев

Майкл Тризано — Лукас Алмейда

Карин Силва — Полиана Ботельо

Алонзо Менифилд — Аскар Можаров

Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич

Предварительный кард:

Джо Солекки — Алекс да Силва

Дэймон Джексон — Дэн Аргуэта

Оде Осборн — Заррух Адашев

Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени

Джонни Муньоз — Тони Грейвэли

Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов

Ринат Фахретдинов — Андреас Михаилидис

Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич.

Где смотреть и во сколько UFC Vegas 56

Прямая трансляция турнира Волков – Розенстрайк будет доступна на: