Кард UFC Fight Night 207 Волков — Розенстрайк: участники, кто дерется 5 июня, весь список бойцов

В ночь с 4 на 5 июня по Мск пройдет 207 турнир UFC Fight Night в США, Лас-Вегасе (штат Невада, США), где главном событии вечера сойдутся топовые тяжеловесы промоушена, российский боец Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк, который родом из Суринама.
В соглавном бою турнира встретятся россиянин Мовсар Евлоев и американец Дэн Иге.
Основной кард UFC Fight Night 207:
- Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк
- Дэн Иге — Мовсар Евлоев
- Майкл Тризано — Лукас Алмейда
- Карин Силва — Полиана Ботельо
- Алонзо Менифилд — Аскар Можаров
- Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич
Предварительный кард:
- Джо Солекки — Алекс да Силва
- Дэймон Джексон — Дэн Аргуэта
- Оде Осборн — Заррух Адашев
- Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени
- Джонни Муньоз — Тони Грейвэли
- Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов
- Ринат Фахретдинов — Андреас Михаилидис
- Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич.
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Прямая трансляция турнира Волков – Розенстрайк будет доступна на:
- весь турнир по подписке на UFC Fight Pass
- основной кард на Матч ТВ
- основной кард на Винлайн
- начало турнира в 20:00 по Мск
- основной кард стартует в 23:00