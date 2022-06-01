Кард UFC Fight Night 207 Волков — Розенстрайк: участники, кто дерется 5 июня, весь список бойцов

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В ночь с 4 на 5 июня по Мск пройдет 207 турнир UFC Fight Night в США, Лас-Вегасе (штат Невада, США), где главном событии вечера сойдутся топовые тяжеловесы промоушена, российский боец Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк, который родом из Суринама.

В соглавном бою турнира встретятся россиянин Мовсар Евлоев и американец Дэн Иге.

Основной кард UFC Fight Night 207:

Предварительный кард:

  • Джо Солекки — Алекс да Силва
  • Дэймон Джексон — Дэн Аргуэта
  • Оде Осборн — Заррух Адашев
  • Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени
  • Джонни Муньоз — Тони Грейвэли
  • Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов
  • Ринат Фахретдинов — Андреас Михаилидис
  • Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич.

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Прямая трансляция турнира Волков – Розенстрайк будет доступна на:

  • весь турнир по подписке на UFC Fight Pass
  • основной кард на Матч ТВ
  • основной кард на Винлайн
  • начало турнира в 20:00 по Мск
  • основной кард стартует в 23:00

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