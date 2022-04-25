Русский чемпион по пощечинам , известный как «Пельмень», рассказал о предложении президента UFC Дэйны Уайта подписать контракт с промоушеном.

— Президент UFС Дэйна Уайт обратил на вас внимание.

— Причем обратил внимание в тот момент, когда меня рубанули. Это было в конце 2019 года. И я вышел просто показать шоу, легонько ударил… Я не ожидал, что человек будет меня так сильно рубить. Даже не напрягался — стоял на расслабоне. Не ожидал я такого исхода. Хотя нужно было предусмотреть абсолютно все. (Эдвард) Бил его замотивировал — предложил или 200, или 300 тысяч за то, чтобы вырубил Пельменя. Кстати, прям на сцене он эти деньги и перевел.

— Есть ли предложения от UFC?

— Предложение от UFС актуально по сей день. Все на стадии переговоров. Они активно предлагают, но я пока думаю. Причем больше вероятность, что откажусь. Но это все неточно — я взвешиваю все «за» и «против». Понятно, что с медийной точки зрения это большой подъем. Финансовые условия тоже нормальные. Нет такого подхода: «О, UFC, будут большие бабки». Но деньги реально хорошие, хотя думал, что предложат больше.

— Тогда что вас смущает?

— Эксклюзивность контракта. Я, например, готов подписать соглашение на один бой: приехал, выступил, уехал. Но так нельзя. Мне предлагают контракт на два года, хотя изначально предлагали на три.

— Есть ли определенный дедлайн по решению с UFC?

— Думаю, на неделе уже буду уточнять эту деталь. На данный момент я отказался. Но они продолжают проявлять интерес.

Президент UFC про возвращение Конора: «Мы рассчитываем на раннюю осень»

Оскар Де Ла Хойя: «Хочу помириться с Уайтом. Я критиковал UFC, и был не прав»