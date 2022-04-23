Вечер бокса в Лондоне: Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт и другие бои

Вечером 23 апреля в Лондоне состоится вечер бокса, в главном событии которого чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри будет защищать титул против обязательного претендента Диллиана Уайта.

Помимо этого поединка в мейнкарде пройдут следующие бои:

• Исаак Лоуи (21-1-3) – Ник Болл (14-0-0) за вакантный пояс WBC Silver;

• Энтони Кокачи (19-10) – Джонатан Ромеро (34-1-0).

Вечер бокса начнется примерно в 20:00 по московскому времени, главные бои – в 23:00.

Тайсон Фьюри против Диллиана Уайта. Онлайн-трансляция боя топовых тяжеловесов