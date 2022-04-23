Прогноз на бой Тайсон Фьри — Диллиан Уайт: коэффициенты, кто победит 24 апреля

24 апреля пройдет вечер бокса, где Тайсон Фьюри проведет поединок против Диллиана Уайта, а на кону будет стоять титул WBC.

Коэффициенты на бой Фьюри – Уайт

Тайсон — 1.15

Диллиан — 6.15

Кэф отражают действительность. Единственный шанс Уайта – нокаутировать шальным акцентированным ударом. На бумаге для тяжелого веса это задача не является трудной, однако пока на афише не фигурирует имя Фьюри. Он — слишком большой, быстрый и непредсказуемый для Диллиана — да и большей части супертяжей в мире. При этом Уайт всегда испытывал проблемы с оппонентами, которые мобильнее, чем он. Поединок пройдет под диктовку Фьюри просто за счет скорости и большего технического арсенала. Этот бой можно назвать для Фьюри опасным, но при этом проходным.

Прогноз на бой Фьюри — Уайт: победа Тайсона Фьюри.