Прогноз на бой Тайсон Фьри — Диллиан Уайт: коэффициенты, кто победит 24 апреля

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24 апреля пройдет вечер бокса, где Тайсон Фьюри проведет поединок против Диллиана Уайта, а на кону будет стоять титул WBC.

Коэффициенты на бой Фьюри – Уайт

  • Тайсон — 1.15
  • Диллиан — 6.15

Кэф отражают действительность. Единственный шанс Уайта – нокаутировать шальным акцентированным ударом. На бумаге для тяжелого веса это задача не является трудной, однако пока на афише не фигурирует имя Фьюри. Он — слишком большой, быстрый и непредсказуемый для Диллиана — да и большей части супертяжей в мире. При этом Уайт всегда испытывал проблемы с оппонентами, которые мобильнее, чем он. Поединок пройдет под диктовку Фьюри просто за счет скорости и большего технического арсенала. Этот бой можно назвать для Фьюри опасным, но при этом проходным.

Прогноз на бой Фьюри — Уайт: победа Тайсона Фьюри.

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