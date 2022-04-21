Где смотреть Bellator 279 Крис Сайборг — Арлин Бленкой: когда, во сколько, время начала основного карда 24 апреля

Ночью 24 апреля состоится турнир Bellator 279, который будет проведен в Гонолулу, Гавайи (США). Титульный бой представят Крис Сайборг и Арлин Бленкоу (полулегкий вес).

Крис Сайборг — бразильская спортсменка, боец без правил (полулегкий вес). Она действующий чемпион по версии Bellator MMA Women в полулегком весе, а ранее являлась чемпионкой UFC среди женщин в этой же весовой категории. С 2005 года выходит на бои в качестве профессионала. Сейчас в ее активе 25 побед и 2 поражения, а один из боев признан несостоявшимся. Свой крайний бой Сайборг провела 12 ноября прошлого года, ее противницей была Шинейд Кавана. В этой схватке Крис Сайборг одержала победу.

Арлин Бленкоу — австралийская спортсменка, боец ММА (полулегкий вес). Более 9 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на сегодняшний день в ее активе 15 побед и 8 поражений. Ее предыдущий бой состоялся 12 ноября 2021 года против Пэм Соренсон. Бленкоу одержала победу единогласным решением судей.

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