Хабиб и Махачев о победе Рабаданова на Bellator 276: «Пояс должен быть у нас»

Теги полулегкий вес MMA Bellator Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Bellator 276 Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев прокомментировали победу Гаджи Рабаданова над Джей-Джеем Уилсоном на турнире Bellator 276.

«Отличное выступление, Брат. Ты долго и упорно готовился вот и результат. Теперь заслуженный отдых (7 дней)» – написал Хабиб.

«Еще один хороший день для нашей команды. Это были тяжелые два месяца подготовки, которые не прошли даром. В этом весе пояс должен быть у нас», – написал Махачев.

Рабаданов одержал 17-ю победу в карьере.

Bellator 276: Рабаданов и Авсагарова одержали победы

 

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