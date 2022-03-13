Хабиб и Махачев о победе Рабаданова на Bellator 276: «Пояс должен быть у нас»

и прокомментировали победу Гаджи Рабаданова над Джей-Джеем Уилсоном на турнире Bellator 276.

«Отличное выступление, Брат. Ты долго и упорно готовился вот и результат. Теперь заслуженный отдых (7 дней)» – написал Хабиб.

«Еще один хороший день для нашей команды. Это были тяжелые два месяца подготовки, которые не прошли даром. В этом весе пояс должен быть у нас», – написал Махачев.

Рабаданов одержал 17-ю победу в карьере.

Bellator 276: Рабаданов и Авсагарова одержали победы