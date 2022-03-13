Bellator 276: Рабаданов и Авсагарова одержали победы

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В Сент-Луисе состоялся турнир Bellator 276, в котором приняли участие российские бойцы.

Гаджи Рабаданов победил единогласным решением судей Джея Джея Уилсона.

Диана Авсагарова с аналогичным результатом победила Киру Батару.

В главном событии Bellator 276 Адам Борич победил единогласным решением судей Мадса Бернелла и стал главным претендентом на титул в полулегком весе.

В со-главном поединке Фил Дэвис победил Джулиуса Англикаса единогласным решением судей.

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