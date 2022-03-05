Менеджер Масвидаля: «Новый контракт делает Хорхе одним из самых высокооплачиваемых бойцов UFC»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Малки Кава, представитель полусредневеса UFC Хорхе Масвидаля, раскрыли некоторые детали нового соглашения его клиента с сильнейшим промоушеном планеты.

«Новый контракт, который делает Хорхе одним из трех самых высокооплачиваемых бойцов UFC. Хорошая работа, команда!

Спасибо UFC и Хантеру Кэмпбеллу за работу над этим контрактом», – сказал Кава.

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