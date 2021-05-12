У Конора родился сын. Это его третий ребенок

В семье экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора родился третий ребенок. Мальчика назвали Райан.
«Клан Макгрегоров теперь состоит из семьи в 5 человек. Родился здоровый мальчик! Малыш и мама, чудо-женщина, – молодцы!
Боже, спасибо тебе за все, что ты даешь мне и моей семье в этом мире.
Мой новорожденный сын Райан Макгрегор», – сказал Конор.
Макгрегор и его супруга Ди Девлин также воспитывают сына Конора-младшего и дочь Крою.
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