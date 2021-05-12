У Конора родился сын. Это его третий ребенок

Теги светская хроника UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор соцсети Бокс/MMA/UFC

В семье экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора родился третий ребенок. Мальчика назвали Райан.

«Клан Макгрегоров теперь состоит из семьи в 5 человек. Родился здоровый мальчик! Малыш и мама, чудо-женщина, – молодцы!

Боже, спасибо тебе за все, что ты даешь мне и моей семье в этом мире.

Мой новорожденный сын Райан Макгрегор», – сказал Конор.

Макгрегор и его супруга Ди Девлин также воспитывают сына Конора-младшего и дочь Крою.

 
 
 
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Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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