Канело: «Знал, что Сондерс не выйдет на девятый раунд. Я сломал ему лицо»

Чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес прокомментировал свое выступление в поединке против экс-чемпиона мира в двух дивизионах Билли Джо Сондерса.

«Я говорил, что этот бой может затянуться, но он не был таким тяжелым, как я ожидал. Это нормально, ведь я прогрессирую от боя к бою. Я выигрывал раунд за раундом.

Думаю, что я сломал ему лицо в области щеки. Я знал, что он не продолжит поединок. Я сказал своему тренеру, что Сондерс не выйдет, потому что у него перелом.

Я работаю с лучшим тренером в мире. Он говорит мне, как готовиться и что делать в ринге, и я это делаю», – рассказал Альварес в эфире стриминга DAZN.

Канело в буквальном смысле сломал Сондерсу лицо. Альварес четко показал, почему он – лучший в мире

Сондерс сдался в бою с Канело. Онлайн, возможно, главного поединка года