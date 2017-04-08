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    Девушке с грудными имплантами разрешили драться в Нью-Йорке на турнире UFC 210

    Теги UFC Дэйна Уайт

    Поединок бойцов наилегчайшего веса Синтии Карвильо против Перл Гонсалес в рамках вечера UFC 210 оказался под угрозой срыва. Сперва Атлетическая комиссия Нью-Йорка отказывалась допускать Гонсалес до боя из-за наличия у нее имплантов груди.

    Такое правило действует для женщин-боксеров, выступающих в штате Нью-Йорк. При этом, как отмечает Bloodyelbow.com, несколько девушек-бойцов с грудными имплантами без проблем выступают по правилам ММА в Калифорнии и Неваде.

    О возможной отмене поединка написали несколько журналистов, но официальные лица UFC выступили с опровержением.

    «ХВАТИТ читать всякие-разные сайты. Если информация нами не подтверждена, значит, это неправда. БОЙ БУДЕТ!!!» – написал в твиттере президент UFC Дэйна Уайт.

    «Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк подтверждает, что Перл Гонсалес была допущена до боя после «тщательного осмотра и разбирательства, включающего беседу с лечащим врачом», – написал в твиттере журналист ESPN Бретт Окамото.

    Вечер боев UFC 210 будет показан в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало трансляции – 9 апреля в 05:00 по московскому времени.

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