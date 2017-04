Девушке с грудными имплантами разрешили драться в Нью-Йорке на турнире UFC 210

Поединок бойцов наилегчайшего веса Синтии Карвильо против Перл Гонсалес в рамках вечера UFC 210 оказался под угрозой срыва. Сперва Атлетическая комиссия Нью-Йорка отказывалась допускать Гонсалес до боя из-за наличия у нее имплантов груди.

Такое правило действует для женщин-боксеров, выступающих в штате Нью-Йорк. При этом, как отмечает Bloodyelbow.com, несколько девушек-бойцов с грудными имплантами без проблем выступают по правилам ММА в Калифорнии и Неваде.

О возможной отмене поединка написали несколько журналистов, но официальные лица UFC выступили с опровержением.

«ХВАТИТ читать всякие-разные сайты. Если информация нами не подтверждена, значит, это неправда. БОЙ БУДЕТ!!!» – написал в твиттере президент UFC Дэйна Уайт.

STOP listening to web sites and whoever. If u don’t hear it from us it’s probably not true. THIS FIGHT IS ON!!!! pic.twitter.com/tnbzWyAz5w