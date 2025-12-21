0

Scottish Open. Уэйклин в финале обыграл Чана

Уэйклин обыграл Чана в финале Scottish Open.

Англичанин Крис Уэйклин обыграл китайца Чана Бинюя в финале открытого чемпионата Шотландии по снукеру.

Снукер

Scottish Open

Эдинбург, Шотландия

Финал

Крис Уэйклин (Англия) – Чан Бинюй (Китай) – 9:2

Первая сессия: 103(73)-22, 14-77, 4-(107)107, 73(66)-50, 96(96)-24, 72(70)-0, 68-36, 67(66)-0

Вторая сессия: 67(50)-5, 72(67)-25, 112(104)-13

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Крис Уэйклин
Scottish Open
результаты
Чан Бинюй
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бильярд в Telegram
Материалы по теме
Снукер. Чемпионат Великобритании. Селби обыграл Трампа в финале
8 декабря, 06:10
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/2 финала. Трамп обыграл Робертсона, Селби победил Мерфи
6 декабря, 22:50
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. Трамп обыграл Дин Цзюньхуэя, Селби победил Хоукинса, другие результаты
5 декабря, 23:33
Главные новости
Снукер. Чемпионат Великобритании. Селби обыграл Трампа в финале
8 декабря, 06:10
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/2 финала. Трамп обыграл Робертсона, Селби победил Мерфи
6 декабря, 22:50
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. Трамп обыграл Дин Цзюньхуэя, Селби победил Хоукинса, другие результаты
5 декабря, 23:33
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Чжан Аньда обыграл Чжао Синьтуна, Хиггинс уступил Мерфи, другие результаты
5 декабря, 05:52
Снукер. Champion of Champions. Селби обыграл Трампа в финале
16 ноября, 22:54
Снукер. Champion of Champions. 1/2 финала. Селби победил Робертсона, Трамп обыграл Чжао Синьтуна
15 ноября, 23:05
Снукер. Champion of Champions. 1/4 финала. Робертсон обыграл Хиггинса, Уильямс уступил Селби и другие результаты
14 ноября, 06:00
Снукер. Champion of Champions. 1/8 финала. Робертсон обыграл Форда, Хиггинс одолел Сяо Годуна и другие результаты
13 ноября, 14:00
Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «В какой-то момент попробовали показывать в вечернее время бильярд. И неожиданно для всех он выстрелил»
29 октября, 08:06
Снукер. Northern Ireland Open. Лисовски обыграл Трампа в финале
26 октября, 20:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Встречаются старые каталы, и сумма за партию может доходить до $20 тысяч. Такая «Игра в кальмара» – ставишь на своего человека». Чемпионка мира Ткач о бильярде в США
8 августа, 07:35
«Наткнулся на величайшего». Джокович выложил фото со снукеристом О’Салливаном
3 июля 2024, 20:44
Всемирная федерация снукера направила Робертсону письмо с маршрутом до места проведения English Open. До этого он перепутал города и пропустил турнир
7 октября 2019, 13:39Фото
О’Салливан – о рекордах: «Для меня Месси – величайший футболист. И то, что он не выигрывал ЧМ, этого не меняет»
2 апреля 2019, 19:58
Ронни О’Салливан: «Следует снять шляпу перед Марреем: он не захотел мириться с поражениями в полуфиналах»
15 января 2019, 12:51
Стюарт Бинэм: «Я получал много оскорблений в соцсетях. Человек поставил 20 фунтов, а потом пожелал, чтобы мои дети умерли от рака»
27 ноября 2018, 17:52
О&#8217;Салливан сделал 15-й максимальный брейк в карьере
17 октября 2018, 16:55
Джон Хиггинс: «Была мечта сыграть на закате карьеры с кем-то вроде Уильямса в финале»
8 мая 2018, 11:11
Марк Уильямс: «Год назад и не думал о победе на чемпионате мира»
8 мая 2018, 11:00
Барри Хоукинс: «Показалось, что в конце партии Джунху сдался»
2 мая 2018, 13:40