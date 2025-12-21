Scottish Open. Уэйклин в финале обыграл Чана
Англичанин Крис Уэйклин обыграл китайца Чана Бинюя в финале открытого чемпионата Шотландии по снукеру.
Снукер
Scottish Open
Эдинбург, Шотландия
Финал
Крис Уэйклин (Англия) – Чан Бинюй (Китай) – 9:2
Первая сессия: 103(73)-22, 14-77, 4-(107)107, 73(66)-50, 96(96)-24, 72(70)-0, 68-36, 67(66)-0
Вторая сессия: 67(50)-5, 72(67)-25, 112(104)-13
