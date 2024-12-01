Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/2 финала. Трамп обыграл Уилсона, Хоукинс одолел Аллена
Трамп обыграл Уилсона в полуфинале чемпионата Великобритании по снукеру.
Снукер
Чемпионат Великобритании
Йорк, Англия
1/2 финала
30 ноября
Джадд Трамп (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 6:2
Барри Хоукинс (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 6:5
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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