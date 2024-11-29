Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. Чжан Аньда сыграет с Трампом, Лисовски встретится с Алленом и другие партии
Трамп и Чжан Аньда сыграют в 1/4 финала чемпионата Великобритании по снукеру.
Снукер
Йорк, Англия
1/4 финала
29 ноября
Джадд Трамп (Англия) – Чжан Аньда (Китай) – 16.00
Барри Хоукинс (Англия) – Шон Мерфи (Англия) – 16.00
Джек Лисовски (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 22.00
Майкл Холт (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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