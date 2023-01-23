Снукер. World Grand Prix. Аллен обыграл Трампа в финале

Теги Марк Аллен снукер Джадд Трамп World Grand Prix Бильярд

В Ковентри прошел финал снукерного турнира World Grand Prix. Марк Аллен обыграл Джадда Трампа (10:9). 

Снукер

World Grand Prix

Ковентри, Англия

Финал

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джадд Трамп (Англия) – 10:9

Первая сессия: 58-22, 33-68, 0-74 (74), 71-31 (58), 89-25 (88), 63-28 (63), 83-9, 123-0 (77).

Вторая сессия: 88-0 (88), 0-140 (140), 30-108 (108), 141-0 (141), 0-91 (51), 41-87 (87), 11-79, 1-93 (58), 65-27, 0-76 (76), 60-19 (52).

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5 комментариев

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Джульетта Джульетта
Ответ Против грусти
Джад, соберись! Как-то негоже лететь в одну калитку...
Джадд услышал... и выиграл аж 4 фрейма подряд, сравняв шансы в, казалось бы, безнадежной ситуевине со счета
4-8.
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Против грусти
Джад, соберись!
Как-то негоже лететь в одну калитку...
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Геннадий Тимченко
Ответ maximus388
Аллен пока доминирует, ведя после первой половины 6-2, при этом проигрывал на старте 1-2. У Джадда конечно опосля победного Мастерса видна и усталость -- много ошибок, и запал уже не тот, так что все карты в руки Марку. С психикой у ирландца стало гораздо лучше, как помидор он больше не наливается, должен финишировать, но я за интригу. А вообще, Аллену нужно рекламировать диету или способ снижения веса, вроде без операции обошелся в отличие от Мерфи. Похудев, Марк не только внешне изменился, но и побед собрал уже больше, чем за несколько предыдущих сезонов. Фото "До" и "После" с указанием трофеев было бы нативной рекламой успешности.
Желаю победы Аллену
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maximus388
Аллен пока доминирует, ведя после первой половины 6-2, при этом проигрывал на старте 1-2. У Джадда конечно опосля победного Мастерса видна и усталость -- много ошибок, и запал уже не тот, так что все карты в руки Марку.
С психикой у ирландца стало гораздо лучше, как помидор он больше не наливается, должен финишировать, но я за интригу.

А вообще, Аллену нужно рекламировать диету или способ снижения веса, вроде без операции обошелся в отличие от Мерфи. Похудев, Марк не только внешне изменился, но и побед собрал уже больше, чем за несколько предыдущих сезонов. Фото "До" и "После" с указанием трофеев было бы нативной рекламой успешности.
+1
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Grim Reaper 2100
Классический финал. Я за Трампа поболею - земляк всё - таки.
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