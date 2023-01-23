Снукер. World Grand Prix. Аллен обыграл Трампа в финале
В Ковентри прошел финал снукерного турнира World Grand Prix. Марк Аллен обыграл Джадда Трампа (10:9).
Снукер
Ковентри, Англия
Финал
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джадд Трамп (Англия) – 10:9
Первая сессия: 58-22, 33-68, 0-74 (74), 71-31 (58), 89-25 (88), 63-28 (63), 83-9, 123-0 (77).
Вторая сессия: 88-0 (88), 0-140 (140), 30-108 (108), 141-0 (141), 0-91 (51), 41-87 (87), 11-79, 1-93 (58), 65-27, 0-76 (76), 60-19 (52).
4-8.
Как-то негоже лететь в одну калитку...
С психикой у ирландца стало гораздо лучше, как помидор он больше не наливается, должен финишировать, но я за интригу.
А вообще, Аллену нужно рекламировать диету или способ снижения веса, вроде без операции обошелся в отличие от Мерфи. Похудев, Марк не только внешне изменился, но и побед собрал уже больше, чем за несколько предыдущих сезонов. Фото "До" и "После" с указанием трофеев было бы нативной рекламой успешности.