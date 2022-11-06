Снукер. Champion of Champions. Финал. О’Салливан встретится с Трампом

Сегодня в Болтоне пройдет финал снукерного турнира Champion of Champions. Джадд Трамп сыграет с Ронни О’Салливаном.

Снукер

Champion of Champions

Болтон, Англия

Финал

6 ноября

(Англия) – Ронни О’Салливан (Англия)

Начало первой сессии – 16.00

Начало второй сессии – 22.00

1/2 финала

5 ноября

’Салливан (Англия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 6:2

4 ноября

Джадд Трамп (Англия) – (Англия) – 6:3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов в финале – 19.