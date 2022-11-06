Снукер. Champion of Champions. Финал. О’Салливан встретится с Трампом
Сегодня в Болтоне пройдет финал снукерного турнира Champion of Champions. Джадд Трамп сыграет с Ронни О’Салливаном.
Снукер
Champion of Champions
Болтон, Англия
Финал
6 ноября
Джадд Трамп (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия)
Начало первой сессии – 16.00
Начало второй сессии – 22.00
1/2 финала
5 ноября
Ронни О’Салливан (Англия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 6:2
4 ноября
Джадд Трамп (Англия) – Марк Селби (Англия) – 6:3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов в финале – 19.
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