О’Салливан о рекордах на чемпионате мира: «Для меня это ничего не значит. Единственное, чем я горжусь, – это победы в мейджорах»

Английский снукерист Ронни О’Салливан оценил свое выступление на чемпионате мира в Шеффилде.

Ранее О’Салливан обыграл Марка Аллена из Северной Ирландии и таким образом установил два рекорда: выиграл свой 71-й матч в рамках мировых первенств и в 20-й раз в карьере вышел в 1/4 финала турнира.

«Для меня это ничего не значит. Это не та статистика, которой я буду гордиться.

Единственное, чем я горжусь, – это победы в мейджорах, вот о чем речь», – сказал О’Салливан.

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