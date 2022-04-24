Марк Селби о поражении в 1/8 финала ЧМ: «Я горд собой. После трудностей и моментов, когда я не получал удовольствия от игры, я ехал на турнир, не зная, чего ожидать»

Английский снукерист Марк Селби прокомментировал свое поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира в Шеффилде.

Ранее Селби, который является действующим чемпионом мира по снукеру, уступил китайцу Яню Бинтао со счетом 10:13.

«Я горд собой. После трудностей и моментов, когда я не получал удовольствия от игры, я ехал на этот турнир, не зная, чего ожидать.

Мне казалось, что я играл лучше на протяжении большей части матча. Казалось, что моя игра потихоньку возвращается, и я наслаждался этим, поэтому с позитивом смотрю вперед», – отметил Селби.

Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. Селби уступил Бинтао, Трамп против Макгилла, другие партии