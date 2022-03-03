Снукер. Welsh Open. 1/8 финала. О’Салливан сыграет с Уолденом, Робертсон против Трампа, другие партии

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Сегодня в Ньюпорте пройдут партии 1/8 финала снукерного турнира Welsh Open.

Снукер

Welsh Open

Ньюпорт, Уэльс

1/8 финала

3 марта

Хоссейн Вафаей (Иран) – Райан Дэй (Уэльс) – 22.00

Эллистер Картер (Англия) – Скотт Дональдсон (Шотландия) – 22.00

Джимми Робертсон (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 22.00

Мэтью Стивенс (Уэльс) – Чжан Анда (Китай) – 22.00

Ронни О’Салливан (Англия) – Рики Уолден (Англия) – 23.00

Джо Перри (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 23.00

Нил Робертсон (Австралия) – Бен Уоллэстон (Англия) –  23.00

Джек Лисовски (Англия) – Майкл Уайт (Уэльс) – 23.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 7. 

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