Наталия Шевченко о серебре в индивидуальной гонке: «Не сказала бы, что это обидное второе место. Довольна своим результатом»

Наталия Шевченко заявила, что довольна своим результатом, несмотря на проигрыш.

Биатлонистка заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате России, уступив победительнице Виктории Сливко 0,8 секунды.

«Я бы не сказала, что это обидное второе место. Я довольна своим результатом, несмотря на проигрыш. Поставлю четыре с плюсом или пять с минусом за этот старт», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ ».

Виктория Сливко: «Счастлива и рада до слез, первая такая эмоциональная гонка. Лето у меня складывается очень сложно»