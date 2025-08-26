Финского биатлониста Хейккинена, случайно выстрелившего в крестного на охоте, оштрафовали на 420 евро и обязали выплатить компенсацию пострадавшему

Финского биатлониста Хейккинена оштрафовали за выстрел в крестного на охоте.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в Хюрюнсалми, когда Артту Хейккинен отправился на охоту вместе с отцом и крестным. Спортсмен целился в птицу, но случайно попал в крестного – тот ослеп на один глаз.

Окружной суд Кайнуу признал Хейккинена виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении правил охоты. Сумма штрафа составила 420 евро.

Финская телерадиокомпания Yle сообщает, что спортсмена также обязали выплатить 2800 евро пострадавшему в качестве компенсации и возместить судебные издержки. По информации газеты Iltalehti, размер компенсации составляет почти 7000 евро.

Конфисковывать оружие у биатлониста не будут. Он может продолжать тренироваться в составе сборной Финляндии.

Хейккинену 21 год, он побеждал на юношеском чемпионате мира-2022.