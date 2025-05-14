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Светлана Ишмуратова: «Мы – правильная страна и правильно воспитываем своих детей. Мы являемся мирной страной и никогда не воюем»

Светлана Ишмуратова заявила, что Россия – правильная страна и никогда не воюет.

«Европа нас вообще не понимает, они все время задают вопросы: «Зачем вы носитесь со своей Великой Отечественной войной? Выиграли и выиграли?» Но сколько немцы были у нас, и сколько они завоевывали другие страны? Люксембург они вообще прошли за один день. Месяц – два и страна сдавалась. У нас же они были больше 1000 дней, это просто несравнимо!

Слова Трампа – это имидж, попытка повысить значимость Америки, но давайте вспомним, когда они открыли второй фронт? В 1944 году, когда уже было понятно, что наша страна выигрывает.

Мы – правильная страна и правильно воспитываем своих детей. Мы являемся мирной страной и никогда не воюем, но мы не позволим наступать на нашу страну и поднять на нас голову», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Сегодня победители и призеры Олимпийских игр возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Замечательно, что проходит такая патриотическая акция среди олимпийских чемпионов и призеров Игр. Мы благодарны тем людям, которые завоевали для нас мирное существование, в какой-то степени мы продлили их дело, но уже на спортивных площадках.

Вспоминая годы Великой Отечественной войны, наши спортсмены поменяли спортивный инвентарь на военное оружие и пошли защищать родину. В Хельсинки у нас появились первые олимпийские чемпионы, спорт был жив даже тогда, и он будет жить всегда. Мы, потомки победителей, будем продолжать их дело и прославлять родину, как можем», – добавила Ишмуратова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Политика
День Победы
история
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