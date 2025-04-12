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«Тренеры мне лгут». Каролине Кноттен не попала в состав сборной Норвегии на новый сезон

Каролине Кноттен не попала в состав сборной Норвегии на новый сезон.

Биатлонистка заняла 14-е место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2024/25. 

30-летняя Кноттен сообщила, что недавно обсуждала с тренерами сборной планы по подготовке к новому сезону, но позже ей сообщили, что в команде ее не будет.

«Я больше не доверяю тренерам сборной. Они мне врут. Непопадание в команду стало для меня шоком.

В чем же ложь? Я спрашивала их напрямую, хотят ли они, чтобы я была в команде. Они отвечали: конечно, хотим.

Я была далеко не со всем согласна с планом подготовки. Если тренеры хотят, чтобы мы на 100 процентов следовали их плану, то я должна быть уверена в их философии. Понимать, какой опыт они получили от подготовки в прошлом году и какие изменения сделают в будущем.

И эти вопросы с моей стороны, вероятно, заставили их почувствовать, что я не до конца доверяю им, поэтому они решили не брать меня в команду», – сказала Кноттен.

«Мы представили план и то, как мы хотим, чтобы он был реализован командой, но в разговоре с Каролиной выяснилось, что она не готова следовать ему на 100 процентов. Я понимаю, что она хочет попасть в национальную сборную, поэтому понимаю, что разочарование велико», – заявил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
logoКаролине Кноттен
Пер-Арне Ботнан
logoсборная Норвегии жен
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