Александр Касперович: «У Логинова все нормально. Он тренируется, будет выступать на чемпионате России в Тюмени»

Александр Логинов собирается бежать гонки чемпионата России в Тюмени.

Об этом сообщил тренер спортсмена Александр Касперович.

– Саша Логинов будет участвовать в чемпионате России в Тюмени.

– Говорили, что заболели три биатлониста.

– Говорят много чего. Конечно, переболели многие. Инфекция или не инфекция – об этом должны говорить врачи. Пока он здесь тренируется и будет выступать в Тюмени. Все нормально, – сказал Касперович.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате