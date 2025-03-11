Александр Касперович: «У Логинова все нормально. Он тренируется, будет выступать на чемпионате России в Тюмени»
Александр Логинов собирается бежать гонки чемпионата России в Тюмени.
Об этом сообщил тренер спортсмена Александр Касперович.
– Саша Логинов будет участвовать в чемпионате России в Тюмени.
– Говорили, что заболели три биатлониста.
– Говорят много чего. Конечно, переболели многие. Инфекция или не инфекция – об этом должны говорить врачи. Пока он здесь тренируется и будет выступать в Тюмени. Все нормально, – сказал Касперович.
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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