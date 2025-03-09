Халили рассказал, что находится в хорошем физическом состоянии в конце сезона.

Сегодня Карим Халили победил в большом масс-старте в финале Кубка России в Златоусте. Вторым стал Антон Бабиков, третьим – Ильназ Мухамедзянов.

«На последнем спуске я понимал, что мне нужно сделать несколько движений ногами, выйти на внешний радиус. Лучше растолкался и набрал скорость.

Думаю, Бабиков до последнего старался держать скорость, чтобы ребята не подкатились, а я старался контролировать и Антона, и тех, кто сзади.

Задача — сохранить до конца сезона хорошее состояние. Бегать гонки одно удовольствие, когда состояние на таком уровне», — сказал Халили.