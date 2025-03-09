Карим Халили: «Задача — сохранить до конца сезона хорошее состояние. Бегать гонки одно удовольствие, когда состояние на таком уровне»
Халили рассказал, что находится в хорошем физическом состоянии в конце сезона.
Сегодня Карим Халили победил в большом масс-старте в финале Кубка России в Златоусте. Вторым стал Антон Бабиков, третьим – Ильназ Мухамедзянов.
«На последнем спуске я понимал, что мне нужно сделать несколько движений ногами, выйти на внешний радиус. Лучше растолкался и набрал скорость.
Думаю, Бабиков до последнего старался держать скорость, чтобы ребята не подкатились, а я старался контролировать и Антона, и тех, кто сзади.
Задача — сохранить до конца сезона хорошее состояние. Бегать гонки одно удовольствие, когда состояние на таком уровне», — сказал Халили.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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